Christina Applegate enthüllt ihre «einzige Schönheitsoperation»

TV–Produzent drängte sie zur Beauty–OP

Doch nicht allein ihre Eitelkeit war die Motivation für den Eingriff: «Ich war in einer Show und einer der Produzenten – eine sehr berühmte Person, die auch eine sehr berühmte Show gemacht hat – sagte: ‹Hey, wir haben grosse Probleme, dich unter deinen Augen auszuleuchten. Die Tränensäcke unter deinen Augen sind so gross›», erinnert sich der Star der Netflix–Serie «Dead to Me». Der Produzent hatte ihr geraten, «sie entfernen zu lassen». Zu dieser Zeit spielte Applegate die Hauptrolle in der NBC–Sitcom «Jesse», die zwischen 1998 und 2000 in zwei Staffeln lief.