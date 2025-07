Christine Eixenberger: «Satire muss dahin, wo es wehtut»

Welche Rolle spielen persönliche Erfahrungen oder Beobachtungen aus Ihrem Alltag in der Sendung?

Eixenberger: Persönliche Erfahrungen mit Beobachtungen auf der politischen Bühne zu verknüpfen, ist für mich durchaus die Kunst des Kabaretts. Es gilt immer zu fragen: Was hat das Verhalten der «Grosskopferten» mit mir persönlich zu tun, wie beeinflusst es mich, welche Widerstände weckt es in mir und warum? Und wo gibt es Überschneidungspunkte mit der Erfahrungswelt des Publikums? Das will ich herausarbeiten und so auf die Bühne bringen, dass das Publikum sagt: Ja, so is' es. Oder auch: Ah, SO ist es.