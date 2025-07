Chryssanthi Kavazi zurück bei «GZSZ»: Auf Gastauftritt folgt Comeback

In den drei Folgen werde es für ihre Rolle «direkt emotional, spannend, dramatisch, traurig und ein bisschen chaotisch – genau das, was ich an Laura so mag», sagt die Schauspielerin. «John hat Laura damals, als er eine Zeitlang glaubte, sie wäre tot, betrogen und ist Vater geworden – das ist ein Schlag ins Gesicht. [...] Ob sie sich trennt? Sagen wir so: Da ist Potenzial für viele Geschichten, die ab September, wenn ich dann zurück am Set bin, richtig Fahrt aufnehmen.»