Cillian Murphy ist «Steve»: Filmstart und erstes Foto enthüllt

So sieht Cillian Murphy (49) als «Steve» aus: Netflix hat das erste offizielle Foto des Schauspielers in seinem kommenden, gleichnamigen Drama veröffentlicht. Auf dem Bild ist Murphy nachdenklich vor einer Schultafel zu sehen. Gleichzeitig gab der Streamingdienst konkrete Starttermine bekannt: Der Film kommt im September in ausgewählte Kinos und startet am 3. Oktober weltweit auf Netflix.