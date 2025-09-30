Claudia Cardinale: Ihre Kinder, Freunde und Fans nehmen Abschied

Sprung nach Hollywood

Nach einigen Rollen in italienischen Produktionen der späten 1950er Jahre gelang ihr der Durchbruch, als die grossen Meister des italienischen Kinos auf sie aufmerksam wurden. Luchino Visconti holte sie für «Rocco und seine Brüder» (1960) und «Der Leopard» (1963) vor die Kamera. Auch Federico Fellini vertraute ihr Rollen in mehreren seiner Werke an. In der US–Komödie «Der rosarote Panther» spielte sie an der Seite von Peter Sellers' Inspektor Jacques Clouseau und schaffte so früh den Sprung nach Hollywood. Doch es war Sergio Leone, der ihr mit «Spiel mir das Lied vom Tod» (1968) eine ihrer ikonischsten Rollen verschaffte – als eigenständige Frau Jill McBain, die sich nach dem Tod ihres Mannes im Wilden Westen gegen hartgesottene Männer durchsetzen und ihre Rechte verteidigen muss.