Claudia Effenberg wird 60: Immer für einen Skandal gut

Als Model startete sie durch

Das Rampenlicht zog Claudia Effenberg, die gebürtig Köhler hiess, schon früh an. Als sie 17 Jahre alt war, gewann sie einen Model–Wettbewerb. Dies war der Startschuss für eine internationale Model–Karriere, für die sie ihren Beruf als Zahnarzthelferin sausen liess. Sie zierte mehrere Titelseiten von der deutschen «Vogue» bis zur «Elle». «Ich war spindeldürr, hatte kurze, braune Haare, bekam die tollsten Jobs. Mailand, Paris, London, Australien, Tokio. Ich fand's irre, habe mich aber nie blenden lassen», blickte sie 2024 auf diese aufregende Lebensphase im «Bild»–Interview zurück. Das Jetset–Leben brachte auch viele neue Kontakte mit sich. «Wir waren regelmässig in der Münchner Szene–Disco ,P1'. Zwischen den Reichen und Berühmten. Tina Turner, Bon Jovi, Lenny Kravitz. Sie quatschten mich an, wollten mich auf Champagner und in ihr Hotelzimmer einladen. Ich lehnte alles ab. Mir war klar: Die wollten nur mit mir in die Kiste. Darauf hatte ich keine Lust.»