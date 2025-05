Claudia Roth wird 70: Die knallbunte Grünen-Ikone

Managerin der Anarcho–Band Ton Steine Scherben

Roth, die sich zuletzt in der Ampel–Koalition unter dem ehemaligen Bundeskanzler Scholz als Staatsministerin für Kultur und Medien betätigte, startete ihre Karriere im Kulturbereich. Nach einem Studium der Theaterwissenschaften, das sie schon nach zwei Semestern hinschmiss, war die am 15. Mai 1955 in Ulm geborene Politikerin ab 1975 zunächst als Dramaturgin an den Städtischen Bühnen in Dortmund beschäftigt und mischte dann in Berlin bei der politisch bewegten Theatergruppe «Hoffmanns Comic Theater» mit.