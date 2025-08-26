Claudia Schiffer: So feierte das Model seinen 55. Geburtstag

«So ein Glück, einen glücklichen und gesunden Geburtstag zu haben»

Auf ihrem Instagram–Account gewährte Claudia Schiffer Einblicke in ihren besonderen Tag. Statt ausgelassener Party scheint es demnach eher relaxt zugegangen zu sein – offensichtlich ganz nach ihrem Geschmack. «55 heute, so ein Glück, einen glücklichen und gesunden Geburtstag zu haben!!», betonte die Jubilarin zu mehreren Schnappschüssen. Während Schiffer auf einer breiten Sonnenliege sitzt, sind im Hintergrund ein Pool, blauer Himmel und ein Blick über die Landschaft zu sehen. Offenbar verbrachte die nun 55–Jährige ihren Geburtstag in Griechenland, von wo sie bereits einen Tag zuvor sommerliche Fotos gepostet hatte.