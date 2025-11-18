Claudia Schiffers Tochter: So wild feiert Clementine Vaughn in NYC

Auf den Bildern präsentiert sich Clementine in einem tief dekolletierten Korsett–Top, das sie mit einem braunen Ledergürtel zum Schnüren in der Taille kombinierte. Dazu trug sie eine passende Hose mit Kordelzug. Als Accessoires wählte die junge Frau eine Halskette und auffällige, übergrosse Ohrringe in Türkis – ganz im Stil des Western–Mottos. Auf einem der Fotos posiert Clementine zwischen zwei Freundinnen, die ebenfalls dem Dresscode der Veranstaltung gerecht wurden.