«Clean Grunge Make-up»: Den Trend einfach nachschminken

Grundierung clean, Augen Grunge

Bei dem «Clean Grunge Make–up» geht es um die richtige Balance beider Seiten: Während der verwischte Eyeliner bleibt, braucht es eine makellose Grundierung. Dazu nach einem Primer eine glowy Foundation auftragen und Augenringe mit Concealer kaschieren. Das sah zur Hochzeit des Grunge noch ganz anders aus: Dunkle Schatten unter den Augen wurden damals oft betont. Danach folgen Highlighter und Contouring – ebenfalls alles andere als Low Effort.