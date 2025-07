Clever reisen: So lässt sich beim Flug in den Urlaub Geld sparen

Noch günstiger wird es, wenn der Urlaub ausserhalb der Hochsaison möglich ist. Gerade der September entwickelt sich zunehmend zum Geheimtipp für Sparfüchse. Die Flugpreise sinken deutlich und das Wetter bleibt in vielen Regionen stabil sommerlich – besonders in Südeuropa. Städte wie Tuzla in Bosnien, Santiago del Monte in Spanien oder Alghero auf Sardinien bieten dann günstige Verbindungen, die oft weniger als 100 Euro kosten.