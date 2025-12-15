Cliff Richard macht Prostatakrebs öffentlich

«Der Krebs ist im Moment weg»

Im Gespräch mit dem Journalisten Dermot Murnaghan (67) für die Sendung «Good Morning Britain», der selbst wegen Prostatakrebs behandelt wurde, schilderte der britische Sänger die Umstände der Diagnose: «Ich war dabei, eine Tournee zu beginnen, die tatsächlich zu dieser Zeit in der Royal Albert Hall endete», sagte Richard. Danach habe er nach Australien und Neuseeland reisen wollen. Der Veranstalter habe ihm jedoch erklärt: «Für Ihre Versicherung müssen Sie sich untersuchen lassen.» Bei dieser Untersuchung sei der Prostatakrebs entdeckt worden. «Zum Glück wurde er früh erkannt», betonte der Sänger. «Er hatte sich nicht in die Knochen oder Ähnliches ausgebreitet.»