Clint Eastwood half bei Charlie Sheens Drogenentzug

Sheen erwartete ein Familienmitglied, hörte aber eine Stimme, die er sofort erkannte. «Es ist eine sehr wiedererkennbare, global bekannte Stimme. Es ist Clint.» Eastwood, der bald darauf Sheens Co–Star in «Rookie – Der Anfänger» werden sollte, fand die richtigen Worte. «Er sagte so etwas wie: ‹Du musst den Zug wieder auf die Schiene bekommen, Junge... Du bist es wert, gerettet zu werden.›» Sheen ergänzt: «Das war wirklich kraftvoll. Ich dankte ihm, gab das Telefon an Dad zurück und sagte: ‹Also gut, lass uns gehen.›»