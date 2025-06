Co-Working auf Twitch: Gemeinsam produktiver per Livestream?

Anabelle Stehl (32) schliessen sich bis zu 120 ihrer knapp 5.000 Followerinnen und Follower an, wenn sie auf ihrem Twitch–Kanal «nervenausstehl» live geht. «Ich streame meist morgens Co–Working, da ich dann zum einen am konzentriertesten bin und es zum anderen ein schöner gemeinsamer Start in den Tag ist», erzählt die Autorin der Nachrichtenagentur spot on news. Fast jeden Morgen um acht Uhr trommelt sie ihre Community zum gemeinsamen Arbeiten im Livestream zusammen. Während Stehl etwa an ihren Büchern schreibt, nutzen ihre Zuschauerinnen und Zuschauer die Zeit für eigene Projekte, die Arbeit im Homeoffice oder das Studium. «Die meisten anderen Sachen – Meetings, Calls und all sowas – erledige ich ab mittags abseits der Streams», so die Autorin.