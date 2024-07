Coldplay müssen Millionen an Ex-Manager zahlen

So erfolgreich ist Coldplay

Das Geld aufzutreiben, dürfte für Coldplay nicht allzu schwierig sein. Schliesslich gilt die Band mit mehr als 174,4 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten der Welt. Seit 2022 befinden sie sich auf ihrer Welttournee «Musik of the Spheres World Tour», die diesen Sommer auch in Deutschland Halt macht. Im Juli spielen Coldplay drei ausverkaufte Konzerte in Düsseldorf und im August drei Shows im Münchner Olympiastadion. Zuletzt spielte die Band ihr fünftes Headliner–Set beim Glastonbury Festival in England.