Collien Fernandes meldet sich aus Flieger nach Deutschland

«Auf dem Weg zurück zu euch nach Deutschland, denn jetzt MUSS sich etwas ändern!», so Fernandes zu einem Selfie aus dem Flugzeug. «Jetzt MÜSSEN bessere Gesetze her! (...) Deutschland darf kein TÄTERPARADIES mehr bleiben», appelliert sie. In Berlin werde sie sich diese Woche mit Politikerinnen treffen.