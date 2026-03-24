Collien Fernandes offenbart: «Ich war kurz davor aufzugeben»

Am 22. März versammelten sich in Berlin nach Angaben der Polizei rund 6.700 Menschen vor dem Brandenburger Tor, die Veranstalter sprachen sogar von 13.000 Teilnehmenden. Initiiert hatte die Demonstration ein neu gegründetes Bündnis namens «Feminist Fight Club!». Angemeldet worden waren ursprünglich lediglich 500 Personen. Auch ein Statement von Fernandes wurde verlesen: «Ich freue mich über jeden, der für dieses wichtige Thema auf die Strasse geht», hiess es darin.