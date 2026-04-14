Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft Potsdam übernimmt das Verfahren

Im Fall von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen (50) ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Potsdam. Das hat eine Sprecherin am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt.
Akten aus Itzehoe in Potsdam eingetroffen
«Die Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe zu diesem Verfahren sind mittlerweile bei uns eingetroffen», erklärte die Sprecherin. «Im Ergebnis der Zuständigkeitsprüfung ist das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Potsdam übernommen worden.» Seinen Ursprung hat der Fall im November 2024 mit einer Strafanzeige von Fernandes selbst. Die Moderatorin und Schauspielerin erstattete Anzeige gegen unbekannt – wegen des Verdachts, dass jemand ein gefälschtes Profil von ihr in sozialen Netzwerken angelegt und pornografische Inhalte verbreitet hätte. Zunächst übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin die Sache, gab das Verfahren dann aber nach Itzehoe ab. Der Grund dafür war offenbar, dass Fernandes einen Wohnsitz in Schleswig–Holstein hatte und dort auf den Tatvorwurf aufmerksam wurde.
Im Juni 2025 stellte die Behörde in Itzehoe das Verfahren zunächst ein. Das änderte sich, nachdem der «Spiegel» berichtete hatte, dass Fernandes ihren Ex–Mann Christian Ulmen (50) für die Vorgänge verantwortlich macht. Er habe sie «digital vergewaltigt». Die Ermittlungen wurden Ende März wiederaufgenommen. Vergangene Woche kündigte die Staatsanwaltschaft Itzehoe dann an, die Akten nach Potsdam übermittelt und um Übernahme des Verfahrens gebeten zu haben.
In Potsdam hatte das einstige Paar vor dem Umzug 2023 nach Mallorca gelebt. Die dortige Staatsanwaltschaft Potsdam will nun laut der «F.A.Z.» nochmals überprüfen, «ob sich ein Anfangsverdacht begründen lässt». Unter Umständen werde man weitere Unterlagen von Fernandes als Anzeigenerstatterin anfordern. Zudem soll geprüft werden, ob eine Vernehmung nötig sei. Bei mutmasslichen Straftaten im digitalen Raum richte sich die Zuständigkeit in der Regel nach dem Wohnort der angezeigten Person.
Spanische Justiz gibt Fall nach Deutschland ab
Derweil gaben die Justizbehörden in Palma de Mallorca am Dienstag bekannt, dass die spanische Justiz ihre Ermittlungen nicht weiterverfolgt. Auch auf Mallorca hatte Fernandes Anzeige gegen Ulmen erstattet. Die zuständige Ermittlungsrichterin habe jedoch «die fehlende Zuständigkeit der spanischen Gerichte» festgestellt und angeordnet, das Verfahren und sämtliche Akten an die zuständige deutsche Staatsanwaltschaft abzugeben, die nun in Potsdam liegt.