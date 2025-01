Collien Ulmen-Fernandes: Mit blutigem Auge gegen die Pelzindustrie

PETA betont in einer Mitteilung ebenfalls, dass sich Pelz oft unauffällig als Besatz an Jacken und Schuhen oder als Bommel an Taschen und Mützen verstecke. «Dabei lässt sich auf den ersten Blick meist kaum erkennen, ob es sich um Tierfell oder Kunstpelz handelt.» So könne sich dahinter immense Tierquälerei verstecken. «Rund 100 Millionen Wildtiere wie Nerze, Füchse oder Marderhunde sowie rund zwei Millionen Hunde und Katzen werden weltweit jährlich auf Pelzfarmen eingesperrt und getötet. Menschen, die Tierleid verhindern möchten, greifen auch in Modefragen zu veganen Materialien.»