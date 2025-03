Comeback bei «Diese Ochsenknechts»: Jimi Blue kehrt zurück

«Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein»

Acht neue Folgen zeigen den turbulenten Alltag der bekannten deutschen Familie. Dazu gehört nun auch wieder Jimi Blue. In persönlichen Rückblenden gewähre er «exklusive Einblicke in die vergangenen zwei Jahre seines Lebens», heisst es in einer Pressemitteilung. So spreche er in seiner neuen Heimat Mailand «offen wie nie» über Erfahrungen und Herausforderungen der vergangenen Monate. «Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein», wird der einstige «Wilde Kerle»–Star zitiert. «Die letzten Jahre haben mir viele Lektionen erteilt, und ich freue mich, diese Erfahrungen mit den Zuschauern zu teilen. Besonders das Wiedersehen mit meiner Familie in Österreich war ein Moment, den ich nie vergessen werde.»