Comeback nach «Babo»-Doku: So geht es jetzt für Haftbefehl weiter

Das Comeback von Haftbefehl wird mit Spannung verfolgt, seit seine Netflix–Doku intime Einblicke in das Leben und Leiden des Rappers gegeben hat. Der Film endete damit, dass Haftbefehl – mehr oder weniger gegen seinen Willen – in eine Klinik gebracht wurde, um seine Kokainsucht zu bekämpfen. Bei seinem ersten Comeback–Konzert trat der Rapper nun mit einer Gesichtsmaske auf, die Nase und Mund verdeckte, und verkündete auf der Bühne, dass er clean sei: «Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiss auf Drogen!»