«Coming Home»-Star Penelope Milford ist tot

Nicht nur vor der Kamera aktiv

Neben ihrer Leinwandkarriere betrieb Penelope Milford, die in St. Louis zur Welt kam, von 1985 bis 1987 auch eine Kunstgalerie in Los Angeles und unterrichtete Schauspiel. 2003 zog sie nach Saugerties, um dort laut «The Hollywood Reporter» ein historisches Haus zu renovieren. In den 1980er Jahren war sie kurzzeitig mit dem Dichter Michael Lally verheiratet. Neben ihrer Schwester hinterlässt sie ihren Bruder Douglas.