Commonwealth Day: Kate, Camilla und Co. strahlen trotz Protesten

Ein Auftritt unter Hochspannung: Am Montag versammelte sich die britische Königsfamilie in der Westminster Abbey zum alljährlichen Commonwealth Day. Doch in diesem Jahr überschattete eine düstere Wolke die Feierlichkeiten. Es war das erste Mal seit der Festnahme von Andrew Mountbatten–Windsor (66), dass sich die Senior–Royals in so grosser Zahl gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) demonstrierten zwar Einigkeit, mussten sich aber einem heftigen Gegenwind stellen.