Commonwealth Day: Ohne die Queen, aber mit einer strahlenden Kate

Queen Elizabeth II. (95) konnte am heutigen Commonwealth Day nicht an einem traditionellen Gottesdienst teilnehmen. «In diesem Jahr meines Platinjubiläums bereitet es mir Freude, mein Versprechen zu erneuern, das ich im Jahr 1947 gegeben habe», erklärt die Königin jedoch in einem Statement. Es gehe um ihr Versprechen, ihr Leben in den Dienst des Commonwealth zu stellen.