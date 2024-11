Conan O'Brien moderiert die 97. Oscarverleihung

Conan O'Brien (61) wird im kommenden März die 97. Oscarverleihung moderieren! Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram–Account bekannt gab, wird O‹Brien Jimmy Kimmels (57) Nachfolger. Der US–Talker hatte in den vergangenen zwei Jahren durch die Verleihung der wichtigsten Filmpreise der Welt geführt. «Conan O›Brien ist offiziell der Gastgeber der 97. Oscarverleihung!», heisst es unter dem Video, in dem der Komiker stolz einen Goldjungen in der Hand hält.