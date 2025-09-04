«Conjuring 4»: Ende mit Schrecken für die Horror-Kultreihe?

Das «Conjuring»–Franchise: Ein Überblick

«Conjuring» mag nach Teil vier nun wirklich zu Ende gehen. Fakt ist aber auch: Das «Conjuring»–Universum umfasst nun schon bereits neun Filme, Tendenz steigend. Nach dem Auftakt der Reihe mit «The Conjuring» aus dem Jahr 2013 erschienen neben den drei direkten Fortsetzungen noch die Ableger «The Nun» und «The Nun 2» und drei Streifen über die Horrorpuppe Annabelle. Mit einer Ausnahme handelt es sich um Prequels, nur «Annabelle 3» trägt sich zwischen den Geschehnissen der Haupthandlung zu. Insgesamt deckt das «Conjuring»–Universum bislang den Zeitraum von 1952 («The Nun») bis 1986 («Conjuring 4») ab.