Constantin Schreiber zu ARD-Abschied: «War mit ‹Tagesschau› schwierig»

Welche Krawatte soll es sein?

Das sei auch völlig in Ordnung gewesen, schliesslich lautete so die Berufsbeschreibung, als er bei der «Tagesschau» anfing. Nur reichte ihm das irgendwann einfach nicht mehr. Mit einem Augenzwinkern beschreibt er die bedeutsamste Entscheidung, die er Tag für Tag zu treffen hatte: «Welche Krawattenfarbe soll es denn heute sein – Rot oder Blau?» In seinem neuen Job wolle er folglich «mehr persönliche Einschätzungen» einfliessen lassen, etwa über Themen wie «Islam, Islamismus und Integration», in denen er seine Hauptexpertise sieht.