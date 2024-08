Cora Schumacher kein Thema: Ralf und David Schumacher feiern Renn-Sieg

«Ich habe damit nichts zu tun, mir bleibt das auch nicht im Kopf hängen. Und sobald das Visier zu ist oder die Tür zu ist, geht's nur noch ums Autofahren und um nichts anderes», erklärte der 22–Jährige am Wochenende dem Sender «RTL». Im Rennen des Prototype Cup Germany auf dem Nürburgring setzte sich David Schumacher gemeinsam mit seinem Vater souverän gegen die Konkurrenz durch. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag war das Vater–Sohn–Gespann auf dem Nürburgring nicht zu schlagen. Ralf Schumacher feierte damit ein erfolgreiches Renn–Comeback nach fast zwölf Jahren Pause.