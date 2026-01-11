Cora Schumacher zeigt sich mit neuem Mann: «Er schenkt mir Frieden»

Cora Schumacher (49) begeistert ihre Fans mit einem neuen Instagram–Beitrag. Darauf zu sehen ist die 49–Jährige an der Seite eines Mannes. Die beiden lächeln gemeinsam in die Kamera, er hat seinen Arm um sie gelegt, im Hintergrund ist ein Fluss zu erkennen. Schumacher trägt ein dunkles Shirt, ihr Begleiter Baseballcap, graues Oberteil und Drei–Tage–Bart. Cora Schumacher verriet in dem Beitrag auch, dass der Schnappschuss in Wichita Falls im US–Bundesstaat Texas aufgenommen wurde.