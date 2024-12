Cordelia Wege: Die schöne Betrügerin aus dem Münster-«Tatort»

Obwohl sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Rollen in TV–Serien wie «Ein Fall für zwei» oder «Notruf Hafenkante» absolvierte und auch im Cast der Netflix–Erfolgsserie «Dark» vertreten war, ist ihr Name noch nicht jedem ein Begriff. Was vor allem damit zu tun hat, dass Cordelia Wege nach ihrer Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig den Fokus ihrer Karriere in erster Linie auf das Theaterspiel legte. Auf ein erstes Engagement an der Berliner Volksbühne folgten viele weitere in renommierten Häusern wie dem Schauspielhaus Hamburg oder dem Deutschen Theater Berlin.