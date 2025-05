Countdown für den ESC: So sind Sie live im TV und Stream dabei

Vom 13. bis 18. Mai überträgt die ARD alle wichtigen ESC–Shows im Fernsehen, als Livestream auf eurovision.de sowie in der ARD Mediathek. Den Auftakt macht das erste Halbfinale am Dienstag (13. Mai), gefolgt vom zweiten Halbfinale am Donnerstag (15. Mai) – beide sind auf ONE zu sehen. Das grosse Finale am Samstagabend (17. Mai) um 21 Uhr wird ebenfalls auf ONE und im Ersten übertragen. Eine detaillierte Übersicht ist etwa auf eurovision.de zu finden.