Countdown zur EM: Das sind die Gastgeberstädte in NRW

Das Rahmenprogramm in Düsseldorf verteilt sich auf drei Fanzonen: An der Rheinuferpromenade werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle in Düsseldorf ausgetragenen Spiele auf Grossbildleinwänden übertragen. Das Düsseldorfer Schauspielhaus öffnet an allen Veranstaltungstagen seine Fanzone, die abends mit einer speziellen EM–Lichtinstallation illuminiert wird. Auch auf dem Burgplatz können Fans alle EM–Spiele auf einer Grossbildleinwand verfolgen. Darüber hinaus bietet die Fanzone ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und Aktionen für die ganze Familie, die von den örtlichen Vereinen unter Federführung des Fussballverbandes Niederrhein organisiert werden.