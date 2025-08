Country-Star Jeannie Seely mit 85 Jahren gestorben

Seely, die am 6. Juli 1940 in Titusville, Pennsylvania, geboren wurde, hatte ihre Leidenschaft für die Musik bereits in jungen Jahren entdeckt. Zunächst trat sie bei lokalen Radio– und Fernsehsendern auf, bevor sie nach einer kurzen Bank–Karriere in Kalifornien den Sprung nach Nashville wagte. Ein Plattenvertrag mit Challenge Records ebnete ihr den Weg in die Music City.