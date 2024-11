Country-Star Sundance Head: Schoss er sich selbst in den Bauch?

Nachdem er auf seiner Ranch in Texas von einem Schuss getroffen wurde, befindet sich der Country–Musiker Jason «Sundance» Head (46) offenbar ausser Lebensgefahr. Das US–Magazin «TMZ» hatte am Freitagabend (15. November, Ortszeit) zunächst über den Vorfall berichtet. Der Sänger, der unter anderem die elfte Staffel von «The Voice USA» gewinnen konnte, sei am Freitag anschossen worden. Im Anschluss sei er in stabilem Zustand per Helikopter in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Seine Frau hat sich mittlerweile zum Gesundheitszustand von Head geäussert.