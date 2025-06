Cover enthüllt: Boris Becker verrät neue Details zu seinem Buch

In dem Instagram–Beitrag zum Cover, das er in mehreren Sprachen zeigt, verrät der ehemalige Tennisstar zudem, dass das Buch das Persönlichste sei, das er je gemacht habe. «Es ist eine Reflexion über eine der härtesten Erfahrungen in meinem Leben – einschliesslich meiner Zeit im Gefängnis – und alles, was davor und danach kam.» Er habe «über die Triumphe und die Misserfolge» geschrieben, so Becker, und darüber, «was es bedeutet, wirklich neu anzufangen, wenn man am Tiefpunkt angelangt ist».