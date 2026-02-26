Crispy Chili Beef auf Basmatireis

Knusprig angebratene Rinderstreifen, bunte Paprika und eine scharfe Sauce machen dieses Crispy Chili Beef zu einem aromatischen Genuss. Frischer Ingwer, Knoblauch und ein Hauch Sesamöl verleihen dem Gericht Tiefe, während lockerer Basmatireis die perfekte Grundlage bildet.
Zutaten (4 Personen)
500 g Hüftsteak
4 EL Speisestärke
3 EL neutrales Pflanzenöl
300 g Basmatireis
je 1 rote, gelbe und grüne Paprikaschote
3 Knoblauchzehen
1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)
4 EL Sojasauce
3 EL Chilisauce
2 EL Reisessig
1 EL Honig
1 EL Sesamöl
Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Wok oder grosse Pfanne, Topf mit Deckel, Schüssel, Schneidebrett, scharfes Messer, Schneebesen, Sieb
Zubereitung (35 Minuten)
1. Den Basmatireis gründlich unter kaltem Wasser waschen, bis das Wasser klar ist. Den Reis mit der eineinhalbfachen Menge Wasser und einer Prise Salz in einen Topf geben, aufkochen lassen und bei niedrigster Hitze zugedeckt etwa 12 Minuten garen. Anschliessend den Topf vom Herd nehmen und den Reis weitere 5 Minuten nachquellen lassen.
2. Währenddessen das Rindfleisch quer zur Faser in dünne Streifen schneiden und in einer Schüssel mit Salz und Pfeffer würzen. Die Speisestärke darüber stäuben und die Streifen gründlich darin wenden, sodass jedes Stück rundum mit einer feinen, mehlartigen Schicht überzogen ist.
3. Die Paprikaschoten halbieren, entkernen und in schmale Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken und den Ingwer schälen und reiben.
4. Für die Sauce Sojasauce, Chilisauce, Reisessig, Honig und Sesamöl in einer kleinen Schüssel mit dem Schneebesen verrühren, bis sich der Honig vollständig aufgelöst hat.
5. Das Pflanzenöl im Wok bei hoher Hitze erhitzen. Die Rinderstreifen portionsweise hineingeben – ein überfüllter Wok würde die Temperatur zu stark senken und das Fleisch dünsten statt braten. Jede Portion etwa 3–4 Minuten scharf anbraten. Die fertigen Streifen auf einem mit Küchenpapier ausgelegten Teller abtropfen lassen.
6. Im selben Wok den Knoblauch und den Ingwer bei mittlerer Hitze kurz anrösten. Die bunten Paprikastreifen hinzufügen und 2–3 Minuten unter ständigem Rühren braten.
7. Die Sauce in den Wok giessen und einmal aufkochen lassen. Die knusprigen Rinderstreifen zurückgeben und alles schwungvoll durchschwenken, bis sich die Sauce wie ein glänzender Mantel um Fleisch und Gemüse legt.
Anrichtetipps
Den lockeren Basmatireis in eine Schüssel geben. Die knusprigen Rinderstreifen zusammen mit den bunten Paprikastreifen darauf anrichten, sodass die Farben gut zur Geltung kommen. Je nach Geschmack mit Frühlingszwiebelringen und geröstetem Sesam bestreuen.
Getränkeempfehlung
Ein gekühlter Riesling Kabinett balanciert mit seiner feinen Restsüsse die Schärfe des Chili Beefs perfekt aus.
Ein Glas Kokoswasser mit einem Spritzer Limettensaft und frischer Minze erfrischt als alkoholfreie Begleitung und mildert die Schärfe.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version das Rindfleisch durch feste Tofustreifen ersetzen, die ebenfalls in Speisestärke gewendet und knusprig gebraten werden.
Wer es schärfer mag, kann frische Chilischoten in Ringen mitbraten oder einen Teelöffel Sriracha in die Sauce einrühren.
Mit gerösteten Cashewkernen statt Sesam erhält das Gericht eine zusätzliche nussige Komponente.