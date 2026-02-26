Crispy Chili Beef auf Basmatireis

Zubereitung (35 Minuten)

1. Den Basmatireis gründlich unter kaltem Wasser waschen, bis das Wasser klar ist. Den Reis mit der eineinhalbfachen Menge Wasser und einer Prise Salz in einen Topf geben, aufkochen lassen und bei niedrigster Hitze zugedeckt etwa 12 Minuten garen. Anschliessend den Topf vom Herd nehmen und den Reis weitere 5 Minuten nachquellen lassen.