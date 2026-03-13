Cristiano Ronaldo feiert in Madrid, Georgina Rodríguez in Rom

Kennengelernt im Gucci–Store

Begegnet ist sich das Paar 2016 in einem Madrider Gucci–Store, wo Georgina als Verkäuferin arbeitete. Anfang 2025 folgte der Antrag. Wie die Verlobung ablief, hat Ronaldo im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit Journalist Piers Morgan erzählt: «Gerade als ich ihr den Ring hinhielt, kamen meine beiden Kinder herein und sagten: ‹Papa, du willst Mama den Ring geben und sie fragen, ob sie dich heiraten will.›» Für Ronaldo war das das Zeichen: «Ich dachte: Wow, das ist der richtige Moment.»