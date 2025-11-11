Cynthia Erivo und Ariana Grande bezaubern in Ballkleidern in London

Vintage–Pailettenkleid und Prada–Robe

Ariana Grande glänzte in einem schwarzen Vintage–Kleid, das mit Pailletten besetzt war und laut «Daily Mail» von dem legendären Kostümbildner Gilbert Adrian stammt, der 1939 die Kostüme für «Der Zauberer von Oz» entwarf. Ihre Kollegin Erivo trug ein marineblaues, massgeschneidertes Kleid von Prada, mit Details aus PVC–Leder, einem Gürtel in der Taille und einem Bustier–Ausschnitt sowie Schmuck von Roberto Coin. Die beiden Frauen zeigten einmal mehr, wie gut sie sich verstehen. Sie posierten Hand in Hand und strahlten sich immer wieder an.