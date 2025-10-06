«Dahoam is Dahoam»: Holger M. Wilhelm spricht über seine Zwangspause

Haben Sie sich die Folgen mit Markus Baumeister als Gregor angesehen?

Wilhelm: Ja, das schaut man sich dann an und denkt sich: Nein, also das hätte ich ganz anders gemacht. Und das ist das Schlimme. Ich konnte mir das dann nicht anschauen. Man hat ja die Figur über 15 Jahre aufgebaut und dann spielt es ein anderer natürlich anders. Das ist ja ein anderer Mensch. Der ist auch ganz kurzfristig eingesprungen und hat das toll gemacht. Also auch ein riesiges Kompliment an Markus. Aber es war halt nicht ich. Das klingt total bescheuert, aber man verwächst so mit seiner Rolle. Obwohl ich im Krankenhaus war und es mir nicht gut ging, habe ich mich darüber geärgert, dass ich es nicht selbst spielen durfte. Und das, obwohl ich eigentlich ganz andere Probleme hatte. Das ist wahrscheinlich so eine Schauspieler–Krankheit. Als Schauspieler, der viel am Theater gearbeitet hat, kenne ich Kranksein einfach nicht.