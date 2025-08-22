«Dallas»-Star Patrick Duffy und Linda Purl: Verliebt wie am ersten Tag

Privat steht bei ihnen die Romantik aber über allem, wie sie im Rahmen der Filmpremiere «Daily Mail» verraten haben. «Es klingt so klischeehaft, aber unser Leben ist sehr romantisch, alles, was wir tun, hat diesen Unterton», schwärmt Duffy. Arbeitet sie mal nicht mit ihm an einem Film– oder Serienprojekt, «schicke ich ihr Blumen in den Umkleideraum.» Nur bei gemeinsamen Drehs müsse sie darauf verzichten, scherzt der Star, der als Bobby Ewing in der Kultserie «Dallas» weltberühmt wurde: «Das klingt vermutlich arrogant, aber wenn wir zusammenarbeiten, betrachte ich uns als eigene Blume für den jeweils anderen.»