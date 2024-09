Danach eine Pause: «Die Discounter» kehrt mit Staffel vier zurück

Am 27. November kehrt das Team von Feinkost Kolinski und Filialleiter Torsten (Marc Hosemann, 54) zurück. Zunächst können Prime–Mitglieder sechs neue Folgen abrufen. Weitere vier Episoden werden am 23. Dezember folgen, wie Amazon Prime Video am Dienstag (24. September) mitteilte. Fans sollten sich die Folgen gut einteilen, denn danach müssen sie erst einmal auf neue «Discounter»–Geschichten verzichten. «Nach drei Jahren Schicht im Feinkost Kolinski ist es für das Team um Filialleiter Torsten Zeit für ein Sabbatical – ‹Die Discounter› verabschiedet sich nach Staffel vier vorerst in eine Pause», heisst es in der Ankündigung.