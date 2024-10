Dänemarks Kronprinz Christian feiert seinen 19. Geburtstag in Afrika

In dem Geburtstagspost heisst es: «Heute wird Seine Königliche Hoheit der Kronprinz 19 Jahre alt. Der Kronprinz befindet sich derzeit in Ostafrika und feiert den Tag daher in wärmeren Gefilden.» Dazu postete der Palast ein Bild des Geburtstagskinds. Darauf zu sehen ist Christian vor einer Flusslandschaft im Sonnenuntergang. Der Kronprinz, der in die Kamera lächelt, trägt ein legeres helles Hemd. Auffällig ist auch die neue Frisur des 19–Jährigen, der seine Haare nun an den Seiten kurzgeschorenen trägt.