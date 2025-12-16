Daniel Aminati meldet sich nach Trennung von Ehefrau Patrice

Krebserkrankung war nicht der einzige Grund

Patrice Aminati äusserte sich wenige Stunden zuvor in mehreren Instagram–Stories zu der Trennung. «Durch eine schwerwiegende und lang andauernde Erkrankung wird das Leben – für den Erkrankten und die Angehörigen – plötzlich auf den Kopf gestellt und braucht viel Kraft, Geduld und Liebe», schrieb sie. Sie habe erkannt, dass ihre Kräfte begrenzt sind und darüber nachgedacht, «wie und mit wem ich die noch zu verbleibende – hoffentlich lange Zeit – nutzen kann und möchte». Die 30–Jährige habe sich für ihr Kind sowie ihre eigene berufliche Zukunft entschieden.