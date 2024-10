Daniel Craig hat «einige schreckliche Liebesszenen gedreht»

Ehefrau vor Kamera knutschend lieben gelernt

Die Sex–Szenen in «Queer» empfindet Craig als besonders authentisch: «Sex ist wundervoll und chaotisch und kompliziert. Ich hoffe, wir haben es geschafft, das auf die Leinwand zu bringen, denn das ist es, was im Schlafzimmer passiert.» Seine Laufbahn ist reich an denkwürdigen Liebesszenen: 2004 mit Sienna Miller (42) in «Layer Cake» und mit Eva Green (44), Monica Bellucci (60) und Lea Seydoux (39) in den James–Bond–Filmen. Ob er wohl eine dieser Szenen gemeint haben kann, als er nun von «schrecklich» sprach?