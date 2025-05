Daniel Craig, Tom Hardy und Co.: Kaum zu bemerkende «Star Wars»-Cameos

Exkurs: Droiden

Schon viele prominente Stars liehen im englischen Original «Star Wars»–Droiden ihre Stimme. Dazu gehören in den vergangenen Jahren etwa Auftritte in Film– und Serienlänge von Alan Tudyk (54), der den Droiden K–2SO in «Rogue One» sprach, oder «Fleabag»–Star Phoebe Waller–Bridge (39), die im wenig geliebten «Solo: A Star Wars Story» die wenig geliebte Figur L3–37 einsprach.