Daniel Day-Lewis: «Ich habe niemals vorgehabt, in Rente zu gehen»

Daniel Day–Lewis: «Etwas, dass mich ausgelaugt zurückliess»

Der «Lincoln»–Star war zuletzt 2017 in «Der seidene Faden» zu sehen. Im selben Jahr gab der Schauspieler seinen Rücktritt über einen Vertreter bekannt. Kurz nach dieser Ankündigung sagte Day–Lewis damals beim «W»–Magazin: «Ich wusste, dass es untypisch für mich war, eine solche Erklärung abzugeben» und erklärte: «Ich wollte einen Schlussstrich ziehen. Ich wollte nicht wieder in ein anderes Projekt hineingezogen werden. Mein ganzes Leben lang habe ich immer wieder davon gesprochen, mit der Schauspielerei aufzuhören, und ich weiss nicht, warum es dieses Mal anders war, aber der Impuls aufzuhören, wurzelte in mir und wurde zu einem Zwang. Ich musste es tun.»