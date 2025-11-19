Daniel Radcliffe schrieb emotionalen Brief an neuen Harry Potter

Besonders emotional wurde der Schauspieler, als er über Fotos der jungen Darsteller sprach. Neben McLaughlin werden Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger vor der Kamera stehen. «Ich sehe diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und will sie einfach nur umarmen. Sie sehen einfach so jung aus. Ich schaue sie mir an und denke: ‹Es ist verrückt, dass ich das auch gemacht habe.›»