Daniel Radcliffe: Sein Sohn soll ihn nicht als «Harry Potter» sehen

Daniel Radcliffe (36) blickt mit grosser Vorfreude auf die kommende Serienadaption von «Harry Potter». Besonders aus einem persönlichen Grund ist der Schauspieler froh, den Zauberstab endgültig an eine neue Generation weiterzureichen.
Bei einem Auftritt in der «Late Show with Stephen Colbert» scherzte Radcliffe, der gemeinsam mit seiner Partnerin Erin Darke einen zweijährigen Sohn hat, darüber, dass er erleichtert sei, wenn sein Kind die magische Welt von Hogwarts ohne den eigenen Vater auf dem Bildschirm entdecken kann. Für ein Kind sei es doch weitaus weniger «cool», den eigenen Vater in einer solchen Rolle zu sehen, findet Radcliffe. Dies würde es erschweren, sich in der Geschichte zu verlieren.
Bisher ist es dem Schauspieler gelungen, sein früheres Berufsleben – und vor allem die «Harry Potter»–Rolle – vor seinem Kleinkind geheim zu halten. Im Interview mit der «New York Times» erzählte er kürzlich amüsiert, dass sein Sohn ihn nicht einmal auf einem DVD–Cover erkannt habe, das kurzzeitig auf dem Küchentisch lag. Diesen Zustand möchte Radcliffe so lange wie möglich beibehalten, um für seinen Sohn einfach nur «Papa» zu sein.
Daniel Radcliffe freut sich auf seinen Nachfolger
Für Radcliffe ist es längst überfällig, dass die Rolle des berühmten Zauberschülers neu besetzt wird. Er zog dabei Vergleiche zu anderen grossen Franchise–Charakteren der Popkultur, etwa Spider–Man oder Sherlock Holmes. Der Schauspieler bekräftigte, dass er glücklich darüber sei, den Stab an Dominic McLaughlin (11) zu übergeben, der die Hauptrolle in der neuen Serie übernehmen wird.
Bereits im November 2025 verriet Radcliffe bei «Good Morning America», dass er seinem jungen Nachfolger eine Nachricht geschickt habe. Darin wünschte er McLaughlin eine noch bessere Zeit am Set, als er sie selbst damals hatte. Beim Anblick der ersten Bilder des neuen Casts empfinde er eine tiefe Sympathie und wolle die Kinder am liebsten «einfach nur umarmen». Er reflektierte dabei auch über sein eigenes Alter während der Dreharbeiten und bezeichnete es als «verrückt», in so jungen Jahren eine solche Verantwortung getragen zu haben.
Die Serie von Warner Bros. Discovery soll die Bücher von J.K. Rowling noch detaillierter abbilden als die Kinofilme, jede Staffel soll auf einem der sieben Bücher basieren. Die Dreharbeiten laufen bereits, ein genaues Startdatum gibt es noch nicht.