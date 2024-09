Daniela Büchner startet mit ihrer neuen Doku schon im September

Daniela Büchner ist seit neun Jahren im TV–Geschäft

Seit ihrer Beziehung mit Jens Büchner steht Daniela Büchner im Fokus der Öffentlichkeit. Die damals dreifache Mutter lernte den umtriebigen Mallorca–Auswanderer 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennen, wo er auftrat. Bereits ein halbes Jahr später zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor und war seitdem in der VOX–Doku «Goodbye Deutschland» zu sehen. 2016 bekam das Paar Zwillinge, die Hochzeit folgte im Juni 2017. 2018 nahm das Paar noch an der Reality–Show «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» teil, nur wenige Monate später starb Jens Büchner im November 2018 an den Folgen von Lungenkrebs.