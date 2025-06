Daniela Katzenberger: Darum hat sie noch ein zweites Mal «Ja» gesagt

Bei der zweiten Eheschliessung waren lediglich Mama Iris Klein (58), Tochter Sophia sowie ein Elvis–Imitator anwesend, der «Can't Help Falling in Love» trällerte. Davon zeigt sich Katzenberger in ihrer Doku–Soap dann auch hellauf begeistert. «Das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schön kitschig, wenig Leute, nur Mama und Sophia, Elvis, das war für mich so schön», schwärmt sie bei VOX.